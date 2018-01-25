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НОВОСТИ | Экономика





25.01.18 17:42 Как не попасть в финансовую ловушку при оформлении микрозайма



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По данным Центробанка, сегодня красноярцы должны кредитным организациям почти 300 миллиардов рублей. Для сравнения, объекты Универсиады обойдутся городскому и федеральному бюджетам в 42 миллиарда. Это в семь раз меньше задолженности горожан.

Автомобиль для Андрея - основной источник дохода, но с наступлением сильных морозов красноярец не смог завести четырёхколёсного помощника. Денег на срочный ремонт не оказалось, пришлось обратиться за так называемым быстрым займом.

"Времени на проверку микрофинансовой организации не было, поэтому взял в первой попавшейся. Планировал на неделю, но зарплату задержали, набежали большие проценты. Теперь, как оказалось, я должен намного больше", - рассказал красноярец Андрей Балабанов.

Риск наткнуться на "чёрных кредиторов" очень велик. Чтобы не попасть в финансовую ловушку, специалисты советуют тщательно проверять кредитные организации. Распознать легальную компанию несложно: нужно зайти на сайт Центробанка, найти графу "Финансовые рынки" и выбрать микрофинансирование. Если данные выбранной вами компании есть в реестре, значит, ей можно доверять. Однако специалисты предупреждают: проценты в микрофинансовых организациях выше банковских, поэтому отдать долг лучше как можно быстрее, чтобы избежать штрафных санкций.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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