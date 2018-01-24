НОВОСТИ | Общество













24.01.18 17:40 Жители села Ермаковское расчищают дороги от снега своими силами





Фото Видео: mreporter.ru



Жители села Ермаковское собственноручно чистят дороги от снега. Автор видео в социальных сетях пояснила, что после сильного ветра сельчане три дня не могли выехать из населённого пункта - дорогу замело. В итоге им пришлось взять в руки лопаты и выйти на борьбу с последствиями снегопада.



Такое отношение, по словам жителей, им приходится терпеть уже месяц. Сегодня нам удалось дозвониться до Ермаковского филиала дорожного ремонтно-строительного управления. Его руководитель, как нам пояснили, как раз находился на выезде по уборке дорог. А сами сотрудники ДРСУ оказались неразговорчивы, представляться отказались, но кое-что всё же пояснили.



"Все дни чистили. Просто люди такие: им то подъезды к домам надо, мы за один раз все улицы почистить не можем. - Но они говорят, уже месяц вам звонят... - Неправда!", - сказала сотрудница Ермаковского филиала ГП Красноярского края "Дорожное ремонтно-строительное управление №10".











Жители села Ермаковское собственноручно чистят дороги от снега. Автор видео в социальных сетях пояснила, что после сильного ветра сельчане три дня не могли выехать из населённого пункта - дорогу замело. В итоге им пришлось взять в руки лопаты и выйти на борьбу с последствиями снегопада.Такое отношение, по словам жителей, им приходится терпеть уже месяц. Сегодня нам удалось дозвониться до Ермаковского филиала дорожного ремонтно-строительного управления. Его руководитель, как нам пояснили, как раз находился на выезде по уборке дорог. А сами сотрудники ДРСУ оказались неразговорчивы, представляться отказались, но кое-что всё же пояснили."Все дни чистили. Просто люди такие: им то подъезды к домам надо, мы за один раз все улицы почистить не можем. - Но они говорят, уже месяц вам звонят... - Неправда!", - сказала сотрудница Ермаковского филиала ГП Красноярского края "Дорожное ремонтно-строительное управление №10".







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













