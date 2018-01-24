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24.01.18 17:44 В Красноярске открылись Суриковские чтения





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"Темы искусствоведы затрагивают достаточно широкие, и те пласты искусства, которые касаются не только Сибири, но и России, все рассматриваются здесь и на базе работ, которые представляются на "Суриковских чтениях", впоследствии рождаются кандидатские и даже докторские диссертации", - подчеркнула и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.



"Суриковские чтения" - одна из самых известных в России музейных научных конференций, где каждый раз происходит переосмысление творчества Василия Ивановича. В этом году начали с известной работы Сурикова "Переход Суворова через Альпы". Эта картина вызывала массу споров среди современников художника. Не оставляет равнодушных и сейчас.



В разные годы участие в конференции принимали учёные из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Омска, Томска, других городов России и зарубежных стран. Сегодня гостем стал народный художник Киргизии, директор национального музея республики, где также хранятся картины Сурикова.



"Я видел сегодня рисунки табунщиков, шаманов. У нас тоже есть шаманы, и это как-то близко. Такое ощущение, что Суриков рядом с Кыргызстаном находился", - сказал народный художник Киргизии, директор национального музея изобразительных искусств Кыргызской Республики Юристанбек Шыгаев.



Суриковские чтения 2018 года продлятся три дня в художественном музее и музее имени Сурикова. А 26 января пройдёт экскурсионная программа, вход для зрителей свободный.



Суриковские чтения проходят в Красноярске с 84 года, то есть уже 35 лет. Собираются искусствоведы в пять лет два раза, и этот совпал с юбилеем - 170 лет со дня рождения великого русского художника."Темы искусствоведы затрагивают достаточно широкие, и те пласты искусства, которые касаются не только Сибири, но и России, все рассматриваются здесь и на базе работ, которые представляются на "Суриковских чтениях", впоследствии рождаются кандидатские и даже докторские диссертации", - подчеркнула и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко."Суриковские чтения" - одна из самых известных в России музейных научных конференций, где каждый раз происходит переосмысление творчества Василия Ивановича. В этом году начали с известной работы Сурикова "Переход Суворова через Альпы". Эта картина вызывала массу споров среди современников художника. Не оставляет равнодушных и сейчас.В разные годы участие в конференции принимали учёные из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска, Омска, Томска, других городов России и зарубежных стран. Сегодня гостем стал народный художник Киргизии, директор национального музея республики, где также хранятся картины Сурикова."Я видел сегодня рисунки табунщиков, шаманов. У нас тоже есть шаманы, и это как-то близко. Такое ощущение, что Суриков рядом с Кыргызстаном находился", - сказал народный художник Киргизии, директор национального музея изобразительных искусств Кыргызской Республики Юристанбек Шыгаев.Суриковские чтения 2018 года продлятся три дня в художественном музее и музее имени Сурикова. А 26 января пройдёт экскурсионная программа, вход для зрителей свободный. Вадим КУЛИКОВ











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