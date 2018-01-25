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25.01.18 08:35 Главврач красноярского перинатального останется под арестом



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На оперативных кадрах - предположительно главный врач красноярского перинатального, главная медсестра и неизвестный предприниматель. Втроём они смеются над коррупцией. Правда, позже медикам станет не до смеха - они сами окажутся фигурантами дела об организации коррупционной схемы. По версии следователей, через свою подчинённую, главную медсестру, главврач Андрей Павлов получал процент от бизнесменов. В обмен позволял предпринимателям поставлять товары медицинского назначения. До 10% от суммы контракта могли оседать в этом ящике рабочего стола. Всего несколько миллионов рублей.

Сейчас показания подозреваемых больше напоминают перекрёстный огонь. Главная медсестра обвиняет своего начальника. "Он так работал. Он покупал всё в больницу. Что покупал, что не покупал - спрашивайте у него. Потому что всё, что есть в больнице, сделано из тех денег", - утверждает главная медсестра Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Лидия Клитенкович.

Главный врач винит подчинённую. Сам взяток не брал, в организации коррупционной схемы не участвовал. Интервью с ним записали наши коллеги из программы "Дежурная часть" в следственном изоляторе.

"Главная медицинская сестра Клитенкович ввела следствие в заблуждение, при этом оговорив меня, чтобы избежать уголовной ответственности и продолжить свою преступную деятельность по расхищению бюджетных средств учреждения. Ей также была невыгодна начатая мной реорганизация учётной, кадровой, финансовой политики", - сказал главный врач Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрей Павлов.

Андрей Павлов сейчас под арестом, но камеру СИЗО уже сменил на больничную палату. Правда, попал туда не в качестве врача. Доктор Павлов сам стал пациентом больничного изолятора с подозрением на инфаркт. Его защита пыталась изменить меру пресечения. "Она просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но красноярский краевой суд, рассмотрев доводы жалобы, не нашёл оснований для их удовлетворения. Арест продлится до 28 февраля включительно", - сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.

Расследование продолжается. По мнению силовых органов, фигурантами дела могут стать и другие сотрудники перинатального центра.

Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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