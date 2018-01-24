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НОВОСТИ | Общество





24.01.18 20:49 Жители дома на Малиновского семь лет выживают в сырости



Фото
Подъезд жилого дома выглядит как сауна. Правда, в отличие от настоящей парной здоровья людям такое соседство точно не прибавляет. Воздух в доме настолько насыщен влагой, что забивает лёгкие. Жители улицы Малиновского заложниками водных процедур стали из-за труб. Испарения непроглядной пеленой заволакивают все три этажа здания.

Попробуем пройти тем же маршрутом, который люди преодолевают ежедневно, идя домой. Здесь бережём голову - наверху намерзает снег и сосульки, упадёт - мало не покажется. Здесь идём на ощупь - пол деревянный и давно провалился. А дальше не видно вообще ничего. Никакой фонарь не поможет. Местные безошибочно знают: здесь 3 ступеньки, дальше 13. Только так можно подняться наверх.

Влагой покрыто всё. Штукатурка и краска сопротивляться стихии устали - обваливаются кусками. В квартирах о ремонте давно никто не задумывается - плесень всё равно возьмет своё. Но страшнее всего за проводку. "Провода не самые современные у нас. Дом старый, проводка с тех времён. Я очень боюсь, что когда-нибудь это всё замкнёт и чрезвычайная ситуация начнётся. Это опасно", - рассказывает жительница д.16 по ул.Малиновского Валентина Ильинична.

Порыв произошёл на трубах "КрасКома", а жители дома дышат его последствиями. Во влажном аду люди живут уже семь лет - коммуникации изношены донельзя и аварии постоянны. На устранение обещали отправиться завтра. В управляющей компании о ситуации знают.

"Этот дом признан аварийным, поэтому в рамках действующего законодательства мы несём ответственность за безопасную жизнедеятельность граждан, которые проживают в данном доме. Мы следим за домом, осмотры проводим, чтобы нигде ничего не упало, не обрушилось", - пояснил зам. генерального директора управляющей компании "Авеню" Алексей Владимиров.

Аварийным здание вековой постройки признали только сейчас. Точная дата сноса пока неизвестна, но в среднем расселения жильцам приходится ждать 10 лет. И вполне возможно, что весь этот срок люди будут жить в паровой бане. Ведь у управляющей компании нет нужды хлопотать о здании под снос, а ресурсоснабжающая организация продолжит время от времени латать дыры на старых трубах.

Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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