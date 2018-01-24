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24.01.18 20:47 В Красноярске отмечают 170-летие со дня рождения Василия Сурикова





Фото



В Красноярске впервые несколько музеев выставили редкие экспонаты в одном месте. Фото с дарственной подписью, письма с рисунками. На чужбине известный художник скучал по матери и младшему брату Александру.



"Именно Александр Иванович, когда художник потерял любимую жену Елизавету Августовну, приехал в Москву к брату, стал его утешать и подал спасительную идею - вернуться в Красноярск. И Суриков с дочками сюда переехал на полтора года. Опять-таки Александр Иванович подал идею написать картину о традиционной сибирской масленичной забаве - взятии снежного городка. Василий Иванович вообще мечтал в конце жизни переехать в Красноярск, но это не сложилось из-за начавшейся первой мировой войны", - рассказал заместитель директора по науке красноярского краеведческого музея Иван Черкасов.



Каждый экспонат - это страница в истории края. "Милосердный самаритянин" - когда-то Суриков подарил эту картину Кузнецову, купец-меценат оплатил учёбу художника. Спустя годы, когда открывался краеведческий музей, дочь Кузнецова передала картину, это первый экспонат красноярского краеведческого.



Первая художественная школа носит имя Василия Сурикова. Сегодня здесь тоже праздник - 170 лет со дня рождения художника.



Несмотря на -30, гости собираются в усадьбе Суриковых. Отсюда Василий Иванович с обозом купца Кузнецова уехал поступать в Академию художеств в Санкт-Петербург. В столице своим домом так и не обзавёлся, сюда приезжал в гости. Шумных компаний даже в день рождения не любил.В Красноярске впервые несколько музеев выставили редкие экспонаты в одном месте. Фото с дарственной подписью, письма с рисунками. На чужбине известный художник скучал по матери и младшему брату Александру."Именно Александр Иванович, когда художник потерял любимую жену Елизавету Августовну, приехал в Москву к брату, стал его утешать и подал спасительную идею - вернуться в Красноярск. И Суриков с дочками сюда переехал на полтора года. Опять-таки Александр Иванович подал идею написать картину о традиционной сибирской масленичной забаве - взятии снежного городка. Василий Иванович вообще мечтал в конце жизни переехать в Красноярск, но это не сложилось из-за начавшейся первой мировой войны", - рассказал заместитель директора по науке красноярского краеведческого музея Иван Черкасов.Каждый экспонат - это страница в истории края. "Милосердный самаритянин" - когда-то Суриков подарил эту картину Кузнецову, купец-меценат оплатил учёбу художника. Спустя годы, когда открывался краеведческий музей, дочь Кузнецова передала картину, это первый экспонат красноярского краеведческого.Первая художественная школа носит имя Василия Сурикова. Сегодня здесь тоже праздник - 170 лет со дня рождения художника. Евгения ПЛОТНИКОВА

















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