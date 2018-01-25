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25.01.18 09:00 В Красноярске увеличилось число тяжких преступлений, совершаемых на улицах





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"Отмечается рост по отдельным видам преступлений, что особо беспокоит. С 7 до 20 возросло количество совершённых на улицах убийств, с 2 до 8 изнасилований, на 5% - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на 3% - краж, на 14 - разбойных нападений. Учитывая эти проблемы, в течение прошлого года принимался ряд мер по стабилизации оперативной обстановки", - сообщил начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.









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В Красноярске увеличилось число тяжких преступлений, совершаемых на улицах. Начальник управления полиции города на совещании с руководителями всех подразделений подвёл итоги работы в 2017 году. Общее число зарегистрированных преступлений в Красноярске снизилось на 11%. Раскрываемость по сравнению с 2016-м выросла на 16%. Однако тревожная тенденция, как подчеркнул Геннадий Березин, складывается на улицах краевого центра."Отмечается рост по отдельным видам преступлений, что особо беспокоит. С 7 до 20 возросло количество совершённых на улицах убийств, с 2 до 8 изнасилований, на 5% - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, на 3% - краж, на 14 - разбойных нападений. Учитывая эти проблемы, в течение прошлого года принимался ряд мер по стабилизации оперативной обстановки", - сообщил начальник МУ МВД России "Красноярское" Геннадий Березин.







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