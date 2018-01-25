В Идринском районе охотникам разрешили отстреливать волков в неограниченных количествах. Соответствующий приказ опубликован министерством экологии и рационального природопользования края. В документе отдельной графой указано, что количество охотничьих ресурсов не ограничено.
Эти правила будут действовать до конца года. Связано такое решение с угрозой, исходящей от хищников. Их численность нужно регулировать, а за последние пару месяцев пять человек обратились с жалобами на слишком большую популяцию.