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25.01.18 11:48 Красноярские баскетболисты и волейболистки переиграли соперников из Европы





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В это же время во дворце спорта имени Дворкина в рамках 1/8 Кубка европейской конфедерации "Енисей" женский и волейбольный встречался с соперницами из Словении. Команду "Нова Браник" красноярки разгромили всухую, одержав победу во всех трёх партиях. Но для выхода в четвертьфинал необходима победа на выезде.



Продолжают готовиться к весенней части ФНЛ и футболисты. Сейчас команда находится на сборах в турецком Белеке. 26 января подопечные Дмитрия Аленичева проведут товарищеский матч с "Динамо" из Петербурга.



В "Арене-Север" вместо льда снова уложили баскетбольный паркет. В матче Лиги чемпионов "Енисей" встречался с командой из Израиля "Хапоэль Холон". Красноярцы обыграли гостей со счётом 98:93. 18 очков набрал Артём Комиссаров.В это же время во дворце спорта имени Дворкина в рамках 1/8 Кубка европейской конфедерации "Енисей" женский и волейбольный встречался с соперницами из Словении. Команду "Нова Браник" красноярки разгромили всухую, одержав победу во всех трёх партиях. Но для выхода в четвертьфинал необходима победа на выезде.Продолжают готовиться к весенней части ФНЛ и футболисты. Сейчас команда находится на сборах в турецком Белеке. 26 января подопечные Дмитрия Аленичева проведут товарищеский матч с "Динамо" из Петербурга. Роман РЫКОВ

















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