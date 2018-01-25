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25.01.18 11:36 Улицу имени газеты "Пионерская правда" залило холодной водой





Фото Фото и видео: Youtube.com/НГС Красноярск



В Красноярске с утра затопило улицу имени газеты "Пионерская правда". Из-за порыва трубы на проезжую часть хлынула холодная вода. Даже в морозную погоду грязное месиво не успевает застыть. Жидкость сейчас пытаются откачать специалисты компании "Краском". Движение на участке в районе 69-го дома на Щорса закрыто. Автобусы и машины ГИБДД отправляет на соседние улицы.







В Красноярске с утра затопило улицу имени газеты "Пионерская правда". Из-за порыва трубы на проезжую часть хлынула холодная вода. Даже в морозную погоду грязное месиво не успевает застыть. Жидкость сейчас пытаются откачать специалисты компании "Краском". Движение на участке в районе 69-го дома на Щорса закрыто. Автобусы и машины ГИБДД отправляет на соседние улицы.











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