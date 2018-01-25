НОВОСТИ | Общество













25.01.18 11:44 В Красноярске за нарушение экологического законодательства накажут два автосервиса





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"Организации имеют право осуществлять выброс в атмосферный воздух допустимое количество загрязняющих веществ только при наличии разрешения, которые выдаётся уполномоченными органами. У двух предприятий - автосервисов - такого разрешения не было; в отношении предпринимателей составлены протоколы, согласно которым они понесут административную ответственность", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.







В Красноярске обнаружены две организации, нарушающие экологическое законодательство. Полиция вместе с министерством экологии провела рейд по небольшим предприятиям в Свердловском районе Красноярска. Было проверено шесть точек, в двух выявлены нарушения. Теперь эти предприятия должны будут заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей или приостановить свою деятельность на три месяца."Организации имеют право осуществлять выброс в атмосферный воздух допустимое количество загрязняющих веществ только при наличии разрешения, которые выдаётся уполномоченными органами. У двух предприятий - автосервисов - такого разрешения не было; в отношении предпринимателей составлены протоколы, согласно которым они понесут административную ответственность", - сообщила начальник пресс-службы МУ МВД России "Красноярское" Екатерина Росицкая.











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