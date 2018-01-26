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26.01.18 08:46 Экологический Содерберг: на КрАЗе подводят первые итоги внедрения уникальной технологии





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"Выбросов практически нет на электролизёрах с инертными анодами. И это будущее завода. Не перевод на обожжённые аноды, а на инертные аноды", - пояснил управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.



До 2020 года новые электролизёры будут испытываться и потом "Русал" примет решение о внедрении. Усовершенствована и система газоочистки - вместо стальных труб установили углепластиковые, они служат 20 лет вместо пяти и улавливают почти 100% вредных газов. Запущена система онлайн-мониторинга выбросов.



"Выбросы значительно уменьшились, что влияет на качество атмосферного воздуха и в санитарно-защитной зоне и за её пределами. Те подходы, которые компания сегодня делает с точки зрения улучшения экологической составляющей, на наш взгляд, очень правильные", - отметил руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю Андрей Калинин.



За 2017 год на экологические мероприятия "Русал" потратил более 1.5 миллиардов рублей. В итоге уменьшил количество выбросов почти на 2% и в этом году завод планирует завершить перевод электролизёров на экологический Содерберг.



"Экологический Содерберг" - уникальная технология производства металла, которую разработали специалисты инженерно-технологического центра "Русал". Её внедрение позволяет значительно уменьшить выбросы в атмосферу. Принципиальное отличие от предшественниц - усовершенствованная система газоудаления и большая герметичность. Сейчас ванну для обработки открывают всего один раз в шесть суток - меньше выбросов. Сегодня на эту технологию переведены 70% электролизёров КрАЗа. Кроме того, на заводе обкатывают и технологии будущего - электролизёры с так называемыми инертными анодами."Выбросов практически нет на электролизёрах с инертными анодами. И это будущее завода. Не перевод на обожжённые аноды, а на инертные аноды", - пояснил управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.До 2020 года новые электролизёры будут испытываться и потом "Русал" примет решение о внедрении. Усовершенствована и система газоочистки - вместо стальных труб установили углепластиковые, они служат 20 лет вместо пяти и улавливают почти 100% вредных газов. Запущена система онлайн-мониторинга выбросов."Выбросы значительно уменьшились, что влияет на качество атмосферного воздуха и в санитарно-защитной зоне и за её пределами. Те подходы, которые компания сегодня делает с точки зрения улучшения экологической составляющей, на наш взгляд, очень правильные", - отметил руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю Андрей Калинин.За 2017 год на экологические мероприятия "Русал" потратил более 1.5 миллиардов рублей. В итоге уменьшил количество выбросов почти на 2% и в этом году завод планирует завершить перевод электролизёров на экологический Содерберг. Дмитрий БЫЗОВ











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