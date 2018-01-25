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25.01.18 17:49 Международный турнир Гран-при "Иван Ярыгин" впервые станет рейтинговым





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"Очки, которые будут заработаны спортсменами на этом турнире, позволят им в течение года в официальных мероприятиях располагаться выше по сетке. Это континентальные чемпионаты, чемпионаты мира", - пояснил и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.



Впервые в этом году бороться спортсмены будут в десяти весовых категориях, как мужчины, так и женщины. Раньше категорий было восемь. Участниками станут 380 спортсменов из 21 страны мира. Участники уже приезжают, и морозы, которыми встретил борцов Красноярск, не помешают.



"Они натренированы так, что даже на северном полюсе могут бороться", - уверен президент краевой Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили.



"В первую очередь мы говорим о борцах - очень сильных людям. Никакие перепады температуры не могут повлиять на них и их уровень", - считает технический делегат международной организации "Объединённый мир борьбы" Гьярмати Ференц.



Сотрудники полиции подчёркивают, для обеспечения порядка будет проходить тщательный досмотр зрителей. Поэтому поклонников вольной борьбы просят прийти заранее. Движение транспорта в Зелёной Роще возле футбольной арены "Енисей" будет ограничено. Парковка далеко - в районе ДК Металлургов, за полтора километра от арены. Зато увеличат число автобусов. Турнир стартует 26 января. В 11 часов предварительные схватки, вечером финальные. Церемония открытия в 17 часов.



Футбольный манеж уже полностью преобразился. Сейчас здесь всё готово для турнира по вольной борьбе. Трибуны рассчитаны на 3000 мест. В пошлом году во время турнира, который проходил в этом же зале, практически все места были заняты. Билеты на турнир, который начнётся завтра, ещё продаются.



Турнир, который проходит в Красноярске, открывает серию официальных мероприятий по вольной борьбе 2018 года. Впервые он рейтинговый. Это почётно для края и ответственно для спортсменов."Очки, которые будут заработаны спортсменами на этом турнире, позволят им в течение года в официальных мероприятиях располагаться выше по сетке. Это континентальные чемпионаты, чемпионаты мира", - пояснил и.о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев.Впервые в этом году бороться спортсмены будут в десяти весовых категориях, как мужчины, так и женщины. Раньше категорий было восемь. Участниками станут 380 спортсменов из 21 страны мира. Участники уже приезжают, и морозы, которыми встретил борцов Красноярск, не помешают."Они натренированы так, что даже на северном полюсе могут бороться", - уверен президент краевой Академии борьбы Дмитрий Миндиашвили."В первую очередь мы говорим о борцах - очень сильных людям. Никакие перепады температуры не могут повлиять на них и их уровень", - считает технический делегат международной организации "Объединённый мир борьбы" Гьярмати Ференц.Сотрудники полиции подчёркивают, для обеспечения порядка будет проходить тщательный досмотр зрителей. Поэтому поклонников вольной борьбы просят прийти заранее. Движение транспорта в Зелёной Роще возле футбольной арены "Енисей" будет ограничено. Парковка далеко - в районе ДК Металлургов, за полтора километра от арены. Зато увеличат число автобусов. Турнир стартует 26 января. В 11 часов предварительные схватки, вечером финальные. Церемония открытия в 17 часов.Футбольный манеж уже полностью преобразился. Сейчас здесь всё готово для турнира по вольной борьбе. Трибуны рассчитаны на 3000 мест. В пошлом году во время турнира, который проходил в этом же зале, практически все места были заняты. Билеты на турнир, который начнётся завтра, ещё продаются. Елена АЛИШЕВЕЦ











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