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25.01.18 17:47 Красноярские таможенники подвели итоги года





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"В последние годы мы очень активно внедряем современные информационные технологии, и в этом плане есть чем гордиться: сегодня практически 100% декларационного массива подаётся на красноярскую таможню в электронном виде; сокращается и практически сведено к минимуму предоставление информации на бумажном носителе", - отметил начальник красноярской таможни Сергей Санакоев.







Красноярская таможня занимает одну из ведущих позиций среди в Сибири. В ведомстве традиционно в преддверии международного дня таможенника подвели итоги года и определили задачи на 2018-й. Специалисты отметили положительную динамику в работе ведомства: так, за минувший год в федеральный бюджет поступили более 8 миллиардов рублей, на 22% увеличился внешнеторговый оборот , экспорт - на 36%. Также идёт активная подготовка к Универсиаде и обслуживанию красноярского аэропорта при открытии нового международного терминала."В последние годы мы очень активно внедряем современные информационные технологии, и в этом плане есть чем гордиться: сегодня практически 100% декларационного массива подаётся на красноярскую таможню в электронном виде; сокращается и практически сведено к минимуму предоставление информации на бумажном носителе", - отметил начальник красноярской таможни Сергей Санакоев.











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