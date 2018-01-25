НОВОСТИ | Экономика













25.01.18 17:46 В 2017 году в крае уничтожено более 10 тонн опасной крупы





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"Практически в каждом бюджетном учреждении у нас выявляются нарушения. Либо некачественная, опасная крупа, без документов, без маркировки. Отсутствовали сопроводительные документы, очень сложно было подтвердить происхождение этих круп. Достаточно серьёзная проблема", - пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей Кулешов.







В 2017 году специалисты Россельхознадзора изъяли в бюджетных учреждениях Красноярского края и уничтожили свыше 10 тонн опасной крупы - об этом рассказали руководители ведомства. Как правило, эта некачественная продукция поступает в наш край из соседних регионов. В прошлом году 19 из предприятий-поставщиков крупы прекратили свою деятельность по требованию надзорного органа. Всего за последние 12 месяцев инспекторы Россельхознадзора изучили рацион более 180 бюджетных учреждений края."Практически в каждом бюджетном учреждении у нас выявляются нарушения. Либо некачественная, опасная крупа, без документов, без маркировки. Отсутствовали сопроводительные документы, очень сложно было подтвердить происхождение этих круп. Достаточно серьёзная проблема", - пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей Кулешов.











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