В 2017 году специалисты Россельхознадзора изъяли в бюджетных учреждениях Красноярского края и уничтожили свыше 10 тонн опасной крупы - об этом рассказали руководители ведомства. Как правило, эта некачественная продукция поступает в наш край из соседних регионов. В прошлом году 19 из предприятий-поставщиков крупы прекратили свою деятельность по требованию надзорного органа. Всего за последние 12 месяцев инспекторы Россельхознадзора изучили рацион более 180 бюджетных учреждений края.
"Практически в каждом бюджетном учреждении у нас выявляются нарушения. Либо некачественная, опасная крупа, без документов, без маркировки. Отсутствовали сопроводительные документы, очень сложно было подтвердить происхождение этих круп. Достаточно серьёзная проблема", - пояснил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Андрей Кулешов.