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25.01.18 17:44 В Красноярске состоялось заседание обновлённого Губернаторского совета





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Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: "Для того чтобы вы совместно обсуждали и решали важные для края вопросы. Ощущали свою причастность к стратегическим решениям, которые здесь будут приниматься, а также правительство могло ставить вам конкретные задачи, а затем обеспечивать контроль за их исполнением".







В Красноярске прошёл обновлённый Губернаторский совет. В нём приняли участие правительство края, депутаты Заксобрания и главы муниципалитетов. На первом заседании обсуждались финансовое положение региона и программа формирования комфортной городской среды. Теперь Губернаторский совет будет собираться раз в два месяца."Для того чтобы вы совместно обсуждали и решали важные для края вопросы. Ощущали свою причастность к стратегическим решениям, которые здесь будут приниматься, а также правительство могло ставить вам конкретные задачи, а затем обеспечивать контроль за их исполнением".











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