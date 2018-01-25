В Красноярске прошёл обновлённый Губернаторский совет. В нём приняли участие правительство края, депутаты Заксобрания и главы муниципалитетов. На первом заседании обсуждались финансовое положение региона и программа формирования комфортной городской среды. Теперь Губернаторский совет будет собираться раз в два месяца.
Александр Усс, врио губернатора Красноярского края: "Для того чтобы вы совместно обсуждали и решали важные для края вопросы. Ощущали свою причастность к стратегическим решениям, которые здесь будут приниматься, а также правительство могло ставить вам конкретные задачи, а затем обеспечивать контроль за их исполнением".