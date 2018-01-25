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25.01.18 17:40 На борту пропавшего в Японском море судна находился красноярец





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Источники РИА-Новости сообщают, что в экипаже пропавшего "Востока" числится и житель Красноярского края. Его имя и должность не уточняется. Всю информацию можно получить по телефону горячей линии 8 (423) 239-99-99.







В Японском море пропало рыболовное судно "Восток". По предварительным данным, на борту находился 21 человек, в том числе красноярец. Как сообщили в МЧС по Приморскому краю, с аварийного радиобуя рано утром поступил сигнал. Связаться с судном не получилось. На место вылетели два вертолёта Ми-8 МЧС и минобороны, а также пограничный корабль береговой охраны.Источники РИА-Новости сообщают, что в экипаже пропавшего "Востока" числится и житель Красноярского края. Его имя и должность не уточняется. Всю информацию можно получить по телефону горячей линии











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