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НОВОСТИ | Общество





25.01.18 20:45 В красноярских больницах растёт число пациентов с обморожениями



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Шок сегодня с самого утра испытали жители всего села Сотниково. Оно находится в 20 км от Канска. У калитки одного из домов обнаружили тело 37-летней односельчанки. В лютый мороз она замёрзла насмерть. Ещё днём тело продолжало лежать на месте, долго ждали сначала медиков, потом полицию.

"Медицина со своей стороны осмотрела, что криминального ничего нет. Дождались полицию. Теперь решаем вопрос с транспортировкой. Всё это немного затягивается, потому что морозы", - пояснила заместитель главы сельсовета села Сотниково Ольга Солдатова.

К обеду тело увезли в морг. Тем временем во всём Красноярском крае за последние две недели в больницы с обморожением обратилось 180 человек. В БСМП в Красноярске сейчас на лечении шесть мужчин с обморожением разной степени тяжести. В основном это бездомные. Виктор Гавриков рассказывает, шёл пешком от Зелёной рощи, плохо ему стало в районе Центрального рынка.

"Люди, которые к нам попадают, получают обморожения в пределах города, и к сожалению, окружающие, которые видят на улице беспомощного человека в нетрезвом виде, далеко не всегда помогают", - отмечает хирург хирургического отделения №3 БСМП Максим Дегтярёв.

С лёгкими обморожениями обращаются в травмпункты. В неделю поступает в одно отделение 3-5 человек. Но врачи говорят, что основной наплыв пациентов с обморожением обычно бывает уже после лютых морозов, когда люди начинают замечать, что их руки, ноги или нос бледнеют, теряют чувствительность или покрываются пузырями. Это основные признаки обморожения.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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