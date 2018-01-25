НОВОСТИ | Общество













25.01.18 18:37 Режим "чёрного неба" в Красноярске продлили до 27 января





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Снять режим НМУ планировали 22 января, но метеоусловия не улучшились и его продлили до сегодняшнего вечера. Но и сейчас ситуация в городе не изменилась - в Красноярске штиль и в атмосфере над городом продолжают накапливаться загрязняющие вещества. Синоптики обещают, что к концу этой недели холода отступят и воздух станет чище.







В Красноярске ещё на два дня продлили режим НМУ первой степени опасности - до 27 января в городе сохранится безветренная погода. Напомним, краевой центр погрузился в дымку 20 января, когда ударили 40-градусные морозы.Снять режим НМУ планировали 22 января, но метеоусловия не улучшились и его продлили до сегодняшнего вечера. Но и сейчас ситуация в городе не изменилась - в Красноярске штиль и в атмосфере над городом продолжают накапливаться загрязняющие вещества. Синоптики обещают, что к концу этой недели холода отступят и воздух станет чище.







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