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НОВОСТИ | Общество





26.01.18 08:57 Диктор красноярского телевидения Раиса Расюлене празднует юбилей



Фото
По паспорту ей 70, но вне дома никто и никогда не видел её без причёски и макияжа. Даже в самое сложное время, когда осталась без работы, старалась жить по Чехову - в человеке всё должно быть прекрасно.

"По характеру я такой человек, я никогда не скрываю свой возраст. Я училась в театральном, занималась танцем, фехтованием. Это всё обязывает хорошо выглядеть, выходить на сцену", - говорит диктор красноярского телевидения (1977 - 2004 гг.) Раиса Расюлене.

26 лет в кадре. Доброжелательная улыбка, неповторимый тембр голоса. 10 лет она спешила после эфиров домой, потому что её ждала прикованная к постели мама. У Расюлене одна дочь - Кристина. Двое внуков - Милена и Алёша. Семь месяцев назад родилась правнучка Алиса.

"Не скажу, что она меня ругала когда-то. Просто она стремилась к тому, чтобы всегда была дисциплина. Я считаю, это правильно, и буду воспитывать свою дочь так же", - говорит внучка Раисы Расюлене Милена.

10 лет назад также в юбилей Раиса Расюлене вышла замуж. У них были общие знакомые; доктор наук, профессор Логвинов, на тот момент вдовец, попросил передать ей свой номер телефона. Через месяц Рая позвонила. Потом был период старомодного ухаживания, сейчас Раиса Прокопьевна - любимая жена. Муж читает лекции в СФУ, немного художник, немного поэт, самые красивые романсы посвящает жене.

"Она очень любознательная, доброжелательно может общаться с любым человеком, очень открытая. Человек, который по духу мне подходит", - говорит супруг, профессор СФУ, доктор социологических наук Анатолий Логвинов.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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