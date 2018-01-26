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НОВОСТИ | Общество





26.01.18 09:04 В Берёзовке вводят карантин по бешенству



Фото
Сегодня в Берёзовке массово прививают домашних животных. Распространения вируса нельзя допустить, ведь смертельно опасен он не только для питомцев, но и для человека. Источник инфекции обнаружен - им стал милый рыжий пушистик.

"Лиса вышла в населённый пункт и на одном из частных подворий была задавлена собакой. Мы не знаем, насколько лисёнок успел проконтактировать с собакой. Поэтому мы отправили труп лисёнка в лабораторию. Там подтвердилось, выделен вирус бешенства и теперь мы налагаем карантин", - сообщила и.о. начальника Берёзовского отдела ветеринарии Евгения Дистель.

Сейчас в Берёзовке две бригады ветеринаров обходят подворья и предупреждают об опасности бешенства, повсюду расклеены объявления. Если станет известно о новых случаях заражения, животных будут уничтожать, а трупы - сжигать. Тем временем в паре километров от очага заражения уже несколько месяцев мирно живёт семейство лис, тропинку к автозаправке протоптали давно. За едой животные приходят каждую ночь, а днём стараются держаться подальше. И люди не чувствуют опасности - настолько милыми кажутся озорные зверьки.

"Стали подкармливать, пытаться поближе подозвать. Кормим сосисками, клиенты покупают. Сосиски есть свиные, куриные, из дома приносим котлеты, куриные головы покупаем, грудки. Хлеб они не едят, в основном закапывают", - рассказала оператор-кассир АЗС Елена Гнилякова.

Эксперты напоминают: заразиться бешенством можно даже от соприкосновения с диким животным. Поэтому подкармливать их не стоит. Кстати, лисы есть и в Красноярске, на острове Татышев. Это видео было снято два дня назад.

После объявления карантина в течение двух месяцев будет запрещён вывоз домашних животных из Берёзовки и Ермолаево, также запретят ярмарки и выставки с участием кошек и собак. Бесплатно сделать прививку можно в берёзовском ветнадзоре.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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