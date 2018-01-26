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26.01.18 09:11 Пресс-конференция по итогам деятельности Россельхознадзора в 2017 году







Руководители федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Красноярского края рассказали об итогах работы ведомства за прошлый год. За 12 месяцев специалистами управления Россельхознадзора по Красноярскому краю возбуждено 411 административных дел, выдано 216 предписаний в области внутреннего ветеринарного надзора. На границах региона проверено 209 тысяч тонн грузов.







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