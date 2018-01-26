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26.01.18 11:42 На поиски пропавшего в Японском море судна отправили самолёт из Красноярска





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Сегодня на поиски моряков вылетел самолёт Бе-200. Он отправился из Красноярска около трёх часов ночи. Экипаж из шести человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование присоединится к спасательной авиагруппировке на Дальнем Востоке.







На поиски пропавшего в Японском море судна отправили самолёт из Красноярска. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России. Судно "Восток" пропало в Японском море рано утром 25 января. На его борту находилось 20 человек, среди них был уроженец Красноярского края. Судя по появившимся в сети спискам, это 44-летний Сергей Кирсанов.Сегодня на поиски моряков вылетел самолёт Бе-200. Он отправился из Красноярска около трёх часов ночи. Экипаж из шести человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование присоединится к спасательной авиагруппировке на Дальнем Востоке.











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