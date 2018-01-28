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28.01.18 14:03 Вести. Красноярск. События недели от 28.01.2018

В этом выпуске:



- Застывшие во льдах. Красноярск пережил неделю экстремального холода. Как мороз испытывал сибиряков на прочность?



- Долгожданный новый аэропорт отработал свой первый месяц. Как изменилась воздушная гавань и чего ещё ждут от новых ворот в небо?



- Кусает не только мороз. За отлов бродячих псов в Красноярске теперь будет отвечать новая организация. Удастся ли новичкам спасти горожан от собачьих зубов?



- Полотна, на которых оживает история. Красноярцы отметили 170 лет со дня рождения Василия Сурикова. Какие истории скрывают холсты прославленного живописца?





- Застывшие во льдах. Красноярск пережил неделю экстремального холода. Как мороз испытывал сибиряков на прочность?- Долгожданный новый аэропорт отработал свой первый месяц. Как изменилась воздушная гавань и чего ещё ждут от новых ворот в небо?- Кусает не только мороз. За отлов бродячих псов в Красноярске теперь будет отвечать новая организация. Удастся ли новичкам спасти горожан от собачьих зубов?- Полотна, на которых оживает история. Красноярцы отметили 170 лет со дня рождения Василия Сурикова. Какие истории скрывают холсты прославленного живописца?







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