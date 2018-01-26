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| НОВОСТИ | Общество
|26.01.18 17:40 В Красноярск идёт долгожданное потепление
Ледяной городок на острове Татышев пустует. В этом году с погодой не везёт: новогодние каникулы были холодные, потом пришли крещенские морозы. И вот наконец возрадуемся. По прогнозам синоптиков, уже в субботу днём -20...-21оС. Обещают ветер, так что, скорее всего, режим неблагоприятных метеоусловий снимут. В следующие выходные обещают -12оС.
Сотрудники ГАИ предупреждают, с потеплением на дорогах образуется корка льда, это значит, тормозной путь будет длиннее, инспекторы просят водителей быть внимательнее на дорогах. Также синоптики предупреждают, по центральным и южным районам края в эти выходные местами возможны морозные туманы, в горных районах есть опасность схода лавин.
Евгения ПЛОТНИКОВА
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