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26.01.18 17:41 Новый терминал аэропорта "Красноярск" отмечает первый день рождения





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- Замечательно, только двери можно было бы пошире открыть, потому что холодно, хочется заходить и греться сразу. А вообще всё хорошо, аэропорт замечательный.



- Отличный аэропорт, отлично и долетели, и приземлились.



- Здорово, красиво, пока не обжито совсем, но очень здорово, входная группа оформлена очень интересно. Единственное - нет вида на взлётную полосу, мы искали на всех этажах, но не нашли.



Выпить чашку чая с видом на взлётно-посадочную полосу можно уже в зоне вылета. К принятию первых гостей готов и бизнес-класс с петроглифами на стенах и итальянской мебелью. Символы Сибири есть в каждом уголке здания. Это в том числе галерея картин Сурикова или Тойво Ряннеля. Сегодня новый терминал отмечает первый день рождения - месяц. Пассажиропоток уже увеличился на 33 процента. Были открыты девять дополнительных направлений, в основном восточных: в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан.



"Телескопические трапы все шесть сданы, исправны, оборудование сертифицировано, получены документы, паспорта, то есть со стороны здания всё готово. Пока мы не можем воспользоваться телескопическими трапами по причине производства технологических работ на перроне и оформления документации", - пояснил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.



Точных сроков Андрей Метцлер не назвал, но пообещал - заработают рукава в ближайшее время. Также над входными группами планируют установить таблички - пассажиры не всегда понимают, куда заходить. Напомним, вход находится слева, выход справа.



Возле нового терминала аэропорта "Красноярск" в своё время специально расширили дорогу, чтобы избежать аварийных ситуаций. Но автомобилисты начали парковаться прямо вдоль обочины, игнорируя официальную парковку. Для того чтобы эту ситуацию исправить, аэропорт "Красноярск" специально приобрёл эвакуатор и совместно с ГИБДД скоро начнут работать по зачистке этих автомобилей. И действительно, стоять здесь скоро будет очень накладно. Автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, автомобилистам - приходить штрафы.



Глобальная стройка закончена, но кое-где ещё идут ремонтные работы. В основном монтируют торговые ряды, кафе и рестораны. И прибывающие, и улетающие пассажиры ставят твёрдую четвёрку новому аэропорту.Выпить чашку чая с видом на взлётно-посадочную полосу можно уже в зоне вылета. К принятию первых гостей готов и бизнес-класс с петроглифами на стенах и итальянской мебелью. Символы Сибири есть в каждом уголке здания. Это в том числе галерея картин Сурикова или Тойво Ряннеля. Сегодня новый терминал отмечает первый день рождения - месяц. Пассажиропоток уже увеличился на 33 процента. Были открыты девять дополнительных направлений, в основном восточных: в Петропавловск-Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Магадан."Телескопические трапы все шесть сданы, исправны, оборудование сертифицировано, получены документы, паспорта, то есть со стороны здания всё готово. Пока мы не можем воспользоваться телескопическими трапами по причине производства технологических работ на перроне и оформления документации", - пояснил генеральный директор аэропорта "Красноярск" Андрей Метцлер.Точных сроков Андрей Метцлер не назвал, но пообещал - заработают рукава в ближайшее время. Также над входными группами планируют установить таблички - пассажиры не всегда понимают, куда заходить. Напомним, вход находится слева, выход справа.Возле нового терминала аэропорта "Красноярск" в своё время специально расширили дорогу, чтобы избежать аварийных ситуаций. Но автомобилисты начали парковаться прямо вдоль обочины, игнорируя официальную парковку. Для того чтобы эту ситуацию исправить, аэропорт "Красноярск" специально приобрёл эвакуатор и совместно с ГИБДД скоро начнут работать по зачистке этих автомобилей. И действительно, стоять здесь скоро будет очень накладно. Автомобили будут эвакуировать на штрафстоянку, автомобилистам - приходить штрафы. Мария СЕМЁНОВА











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