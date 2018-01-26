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26.01.18 17:45 В Туруханском районе задержали мошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ



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В Туруханском районе мошенник с поддельным удостоверением выдавал себя за сотрудника федеральной службы безопасности России. Было установлено, что неоднократно судимый, в том числе за убийство и мошенничество, Александр Лукьянов после освобождения из колонии приобрёл фальшивые документы: водительское удостоверение и корочки сотрудника ФСБ. С их помощью он выманивал у жителей деньги, уже установлен факт передачи мошеннику 400 тысяч рублей. Сейчас лжесотрудник федеральной службы безопасности задержан, возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и документированию всех фактов и эпизодов преступной деятельности Лукьянова Александра Александровича. Гражданам, которые располагают информацией о преступной деятельности указанного лица, рекомендуем обратиться в дежурную службу УФСБ России по Красноярскому краю по телефону 2-309-320", - сообщила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева.
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