НОВОСТИ | Происшествия













26.01.18 17:45 В Туруханском районе задержали мошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ





Фото



"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и документированию всех фактов и эпизодов преступной деятельности Лукьянова Александра Александровича. Гражданам, которые располагают информацией о преступной деятельности указанного лица, рекомендуем обратиться в дежурную службу УФСБ России по Красноярскому краю по телефону 2-309-320", - сообщила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева.





В Туруханском районе мошенник с поддельным удостоверением выдавал себя за сотрудника федеральной службы безопасности России. Было установлено, что неоднократно судимый, в том числе за убийство и мошенничество, Александр Лукьянов после освобождения из колонии приобрёл фальшивые документы: водительское удостоверение и корочки сотрудника ФСБ. С их помощью он выманивал у жителей деньги, уже установлен факт передачи мошеннику 400 тысяч рублей. Сейчас лжесотрудник федеральной службы безопасности задержан, возбуждено уголовное дело."В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и документированию всех фактов и эпизодов преступной деятельности Лукьянова Александра Александровича. Гражданам, которые располагают информацией о преступной деятельности указанного лица, рекомендуем обратиться в дежурную службу УФСБ России по Красноярскому краю по телефону 2-309-320", - сообщила пресс-секретарь УФСБ по Красноярскому краю Марина Моисеева.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













