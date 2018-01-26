На улице Партизана Железняка в Красноярске убрали часть выделенной полосы для общественного транспорта. Около медицинского университета появились новые дорожные знаки. Они позволяют двигаться по крайней правой полосе.
В мэрии пояснили, что приняли такое решение на основании обращений красноярцев, которым приходилось пользоваться объездными путями, чтобы заезжать во дворы и на парковку. Полосу для общественного транспорта убрали от виадука до перекрёстка с улицей Аэровокзальная в сторону Зелёной рощи.