НОВОСТИ | Общество













26.01.18 17:43 На улице Партизана Железняка убрали часть выделенной полосы для автобусов





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В мэрии пояснили, что приняли такое решение на основании обращений красноярцев, которым приходилось пользоваться объездными путями, чтобы заезжать во дворы и на парковку. Полосу для общественного транспорта убрали от виадука до перекрёстка с улицей Аэровокзальная в сторону Зелёной рощи.







На улице Партизана Железняка в Красноярске убрали часть выделенной полосы для общественного транспорта. Около медицинского университета появились новые дорожные знаки. Они позволяют двигаться по крайней правой полосе.В мэрии пояснили, что приняли такое решение на основании обращений красноярцев, которым приходилось пользоваться объездными путями, чтобы заезжать во дворы и на парковку. Полосу для общественного транспорта убрали от виадука до перекрёстка с улицей Аэровокзальная в сторону Зелёной рощи.











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