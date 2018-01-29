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НОВОСТИ | Общество





29.01.18 11:04 В Красноярске не работают табло, информирующие о скорости транспортного потока



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Функция у таких знаков одна: информировать водителей о текущей скорости и таким образом дисциплинировать участников дорожного движения. Никаких камер не установлено. Но похоже, техника не выдерживает сибирских морозов. Как нам пояснили в компании-изготовителе, скорее всего, отказали аккумуляторы.

По задумке знаки должны использовать экологически чистую энергию солнца и запасать её в батареях. Но именно это похвальное стремление и стало ахиллесовой пятой проекта - табло отключились по всему городу: на Копылова, Шахтёров, Свердловской и так далее. А опрос показал, что не все красноярцы понимают целесообразность таких информаторов.

В мэрии отмечают: интерактивные знаки на практике подтвердили свою нужность. Поэтому и установлены они на сложных участках дорог. Плохо работают зимой - не беда. Ведь, по сути, установка табло в 2010-11 годах ни копейки не стоила городу.

"Их презентовала компания, которая занималась производством, и они были безвозмездно переданы городу, чтобы в тестовом режиме поработали, и потом, возможно, желающие компании или те, кто занимается улично-дорожной сетью, применяли их", - пояснила пресс-секретарь департамента горхозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

Обслуживанием дорожных знаков, и этих в том числе, занимается город. В ближайшее время обещали отправить ремонтные бригады.

Владимир ЖАРИНОВ
АРХИВ 
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