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29.01.18 11:47 В Красноярске подводят итоги турнира "Гран-при Иван Ярыгин"





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Кто взял первые места и какие выводы сделают в тренерском штабе красноярских борцов? подробнее об этом в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".





Красноярская школа борьбы осталась без золотых медалей. Завершился турнир "Гран-при Иван Ярыгин". Первое место позволяло участвовать в предстоящем чемпионате Европы в Каспийске. Серебро завоевали Юлия Пронцевич и Анзор Уришев, бронзу - Начин Куулар и Юрий Белановский.Кто взял первые места и какие выводы сделают в тренерском штабе красноярских борцов? подробнее об этом в вечернем выпуске "Вести. Красноярск" в 20:45 на телеканале "Россия".















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