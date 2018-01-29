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29.01.18 11:42 Красноярцы не могли дозвониться до "скорой" по номеру 03





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В Красноярске около часа невозможно было вызвать скорую помощь по короткому телефону 03. Линия не работала накануне из-за проблем с оборудованием. Неполадки уже устранили, а горожанам медики посоветовали в подобном случае вызвать "скорую" по телефону 112 либо самим приехать в приёмное отделение.











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