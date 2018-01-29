НОВОСТИ | Общество













29.01.18 17:45 В Красноярске появятся десять новых скверов





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"Хотелось бы, чтобы в пределах шаговой доступности в микрорайонах города появлялись зелёные оазисы, гармоничные и атмосферные места, куда бы было можно прийти, посидеть, пообщаться, просто остаться на минутку с самим собой", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.



Список скверов, которые планируется благоустроить в этом году, скоро появится на сайте мэрии. Окончательно с адресами, по словам Сергея Ерёмина, в администрации планируют определиться до конца марта. Работы же завершат до конца тёплого сезона.











"Сквер у дома": в Красноярске запускают новую программу благоустройства. В результате в краевом центре появится десять новых зелёных зон. Власти уже выбрали 18 мест в разных районах, которые нужно благоустроить. После обсуждения с горожанами восемь перенесут на следующий год, а остальные включат в программу ремонта 2018 года."Хотелось бы, чтобы в пределах шаговой доступности в микрорайонах города появлялись зелёные оазисы, гармоничные и атмосферные места, куда бы было можно прийти, посидеть, пообщаться, просто остаться на минутку с самим собой", - сказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.Список скверов, которые планируется благоустроить в этом году, скоро появится на сайте мэрии. Окончательно с адресами, по словам Сергея Ерёмина, в администрации планируют определиться до конца марта. Работы же завершат до конца тёплого сезона.







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