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30.01.18 08:52 Красноярские учёные создают замкнутую экосистему для покорителей Марса





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Всего за 40 минут эта небольшая теплица способна выработать объём кислорода на 10 минут дыхания человека. В свою очередь, лаборант вдувает в камеру углекислый газ. "Углекислый газ, который я выдохнул, накопился в этой камере и вентиляторы начинают его размазывать по всей системе. Начнётся плавное снижение концентрации углекислого газа за счёт процесса фотосинтеза. То есть растение поглощает углекислый газ, который я выдохнул, и синтезирует из него кислород", - пояснил старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Сергей Трифонов.



Учёные стараются добиться максимального замыкания и продуктивного круговорота отходов. Пока это удалось сделать на 90%. Для этого люди в белых халатах определяют самые полезные растения для космоса. Одно из них - карликовая пшеница, а также огромное множество овощей.



"Наша задача сейчас включить в круговоротный процесс ещё и другие компоненты отходов, которые раньше никак не были включены. Например, жидкие выделения человека содержат хлористый натрий. Нужно этот хлористый натрий не просто убрать, как это делается сейчас, а его ещё надо включить в круговорот. Растения-солеросы, которые хорошо растут на засолённых почвах, а растения эти съедобные - овощные", - рассказал автор проекта, заведующий кафедрой замкнутых экосистем СибГУ им. М.Ф.Решетнёва Александр Тихомиров.



Такая ферма - мобильный источник пищи - просто необходима космонавтам для высадки на Марс, ведь продовольствия, которое ракета может поднять с Земли, экипажу не хватит для экспедиции на такие дальние расстояния.



Эти растения не смогут существовать без человека, здесь это лаборант, вне Земли - космонавт. Именно их отходы жизнедеятельности являются пищей для этой небольшой фермы. В свою очередь, она обеспечивает человека запасами еды и кислородом.Всего за 40 минут эта небольшая теплица способна выработать объём кислорода на 10 минут дыхания человека. В свою очередь, лаборант вдувает в камеру углекислый газ. "Углекислый газ, который я выдохнул, накопился в этой камере и вентиляторы начинают его размазывать по всей системе. Начнётся плавное снижение концентрации углекислого газа за счёт процесса фотосинтеза. То есть растение поглощает углекислый газ, который я выдохнул, и синтезирует из него кислород", - пояснил старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Сергей Трифонов.Учёные стараются добиться максимального замыкания и продуктивного круговорота отходов. Пока это удалось сделать на 90%. Для этого люди в белых халатах определяют самые полезные растения для космоса. Одно из них - карликовая пшеница, а также огромное множество овощей."Наша задача сейчас включить в круговоротный процесс ещё и другие компоненты отходов, которые раньше никак не были включены. Например, жидкие выделения человека содержат хлористый натрий. Нужно этот хлористый натрий не просто убрать, как это делается сейчас, а его ещё надо включить в круговорот. Растения-солеросы, которые хорошо растут на засолённых почвах, а растения эти съедобные - овощные", - рассказал автор проекта, заведующий кафедрой замкнутых экосистем СибГУ им. М.Ф.Решетнёва Александр Тихомиров.Такая ферма - мобильный источник пищи - просто необходима космонавтам для высадки на Марс, ведь продовольствия, которое ракета может поднять с Земли, экипажу не хватит для экспедиции на такие дальние расстояния. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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