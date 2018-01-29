Красноярские дрифтеры устроили гонки на дивногорской трассе и сняли свои управляемые заносы на видео. На кадрах видно, что опасные манёвры совершают на оживлённой дороге, тем самым угрожают не только своему здоровью, но и жизни окружающих.
В ГИБДД отметили, что найдут нарушителей и составят на них протоколы хотя бы за внесение изменений в конструкцию автомобилей. Привлечь по другим статьям сложно.
"Действительно, понятие "опасное движение" введено в ПДД, но пока за данное нарушение административная ответственность отсутствует ", - пояснил руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.