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29.01.18 20:45 При обвале снега в Норильске пострадал человек





Фото Фото: NGS24.ru



При обвале снега в Норильске пострадал человек. На территории Талнахской обогатительной фабрики тяжёлый снег завалил здание и припаркованные рядом автомобили. Осадки в заполярном городе шли несколько дней. Высота сугробов 12 метров. Талнахская обогатительная фабрика - это подразделение заполярного филиала компании "Норникель". Нам удалось получить комментарии от предприятия:



"В ходе проведения оперативно-спасательных мероприятий был обнаружен мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии. На скорой помощи он доставлен в городскую больницу. В настоящее время поисковые работы завершены, ведётся расследование причин произошедшего".







При обвале снега в Норильске пострадал человек. На территории Талнахской обогатительной фабрики тяжёлый снег завалил здание и припаркованные рядом автомобили. Осадки в заполярном городе шли несколько дней. Высота сугробов 12 метров. Талнахская обогатительная фабрика - это подразделение заполярного филиала компании "Норникель". Нам удалось получить комментарии от предприятия:











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