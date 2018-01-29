При обвале снега в Норильске пострадал человек. На территории Талнахской обогатительной фабрики тяжёлый снег завалил здание и припаркованные рядом автомобили. Осадки в заполярном городе шли несколько дней. Высота сугробов 12 метров. Талнахская обогатительная фабрика - это подразделение заполярного филиала компании "Норникель". Нам удалось получить комментарии от предприятия:
"В ходе проведения оперативно-спасательных мероприятий был обнаружен мужчина, находящийся в тяжёлом состоянии. На скорой помощи он доставлен в городскую больницу. В настоящее время поисковые работы завершены, ведётся расследование причин произошедшего".