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НОВОСТИ | Общество





30.01.18 08:49 С осени несколько домов в Красноярске стоят без крыши



Фото
Какова слышимость в домах-хрущёвках, известно всем, здесь на грохот жалуются даже жители первого этажа. Крышу им обещали отремонтировать до 10 декабря; вот уже конец января, готов только деревянный каркас.

Парашютная, 2. Морозы отступили, сейчас первый рабочий день, но на крыше никого нет. Шифер завезли, но крыть даже не начинали. Повсюду строительный мусор, слой снега. За весь день появились только двое высотников, монтируют бордюр по краю. Где строители, сказать не могут.

А это улица Пионерской правды, дом 3. Здесь кровлю местами уже закрыли шифером, но председатель совета дома пишет жалобы. Про вентиляцию строители просто забыли, пар идёт под крышу, стропила обросли снежной бородой. Это значит, дерево будет гнить. Жители уже обнаружили дыры в шифере. Ремонт здесь идёт уже 10 месяцев.

На объекте - ни одного рабочего. В фонде капремонта заявляют, контроль над подрядчиками усилят. "Будет жёсткий контроль, особенно в последующие месяцы, когда будет тепло. Около 50 домов у нас сейчас, где работы или завершены, или в стадии завершения, планируется, что где-то в середине февраля эти объекты пойдут под сдачу", - пояснил зам.генерального директора фонда капитального ремонта Олег Веремеенко.

Стоимость крыши на Пионерской правды - 4 миллиона рублей, кровля на Парашютной стоит 5,5 миллионов. По отчётам чиновников, оба дома являются объектами высокой степени готовности.

Евгения ПЛОТНИКОВА
АРХИВ 
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