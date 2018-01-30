НОВОСТИ | Спорт













30.01.18 09:10 Главный тренер сборной Красноярского края Виктор Алексеев об итогах турнира "Гран-при Иван Ярыгин"







Завершился 29-й турнир по вольной борьбе "Гран-при Иван Ярыгин". Пока дворец спорта на острове Отдыха находится на реконструкции, борцовские ковры расстелили в "Футбол-Арене". Сразиться за медали престижного соревнования вышли более 300 атлетов со всего земного шара. Среди женщин доминировали представительницы Азиатских стран - Китая и Японии. У мужчин урожай золотых наград собрала сборная России. Кузницей чемпионов традиционно стал Северный Кавказ. Знаменитая Красноярская школа вольной борьбы, взрастившая таких легенд, как Ярыгин и Сайтиев, завоевала четыре медали - два серебра и две бронзы. Первый анализ прошедшего турнира подвёл главный тренер сборной Красноярского края Виктор Алексеев.







АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













