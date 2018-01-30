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НОВОСТИ | Общество





30.01.18 11:45 В ГИБДД опровергли слухи о пересдаче экзаменов при замене водительских удостоверений



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В региональной ГИБДД опровергли слухи о том, что при замене водительских прав нужно будет пересдавать экзамены на знание правил дорожного движения. С такой инициативой к законодателям вышел союз автошкол. В Госдуме уже назвали это предложение неактуальным. В МВД считают, что тотальная пересдача экзаменов приведёт только к бюрократической волоките.

"Этот законопроект на данный момент не рассматривается. Министерство внутренних дел его не поддерживает. Поэтому с обменом торопиться не надо. Водительское удостоверение действительно в течение 10 лет с момента выдачи. Мы считаем, что это излишняя бюрократическая волокита, которая только усугубит положение автовладельцев", - пояснил руководитель УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов.
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