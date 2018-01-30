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30.01.18 11:42 В Красноярске обновят парк уборочной техники





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Но пока приходится обходиться тем, что есть: за последние месяцы в Красноярске многое сделано для изменения подхода к организации уборки дорог, например, налажена координация с районами. Кроме того, работы проводят в основном ночью, и это тоже большой плюс - дорожная техника не мешает движению.



Прямо сейчас на улицах Красноярска работает 74 различных дорожных машины. Все они оснащены датчиками ГЛОНАСС и это очень помогает оперативно реагировать на изменения обстановки. Диспетчер точно знает, где какая машина находится в данный момент, и отправляет её именно туда, где она больше всего нужна.



Как заявил Александр Усс, принято решение о замене дорожной техники в краевом центре, уже намечен первый платёж в 200 миллионов рублей. "Износ техники велик, её обновление малыми порциями, по 10-20 машин в год, фактически на качество работ не влияет. Нужно принять решение по разовому и радикальному обновлению парка", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.



Всего нужно закупить больше 100 единиц техники. Планируется скомплектовать парк из 17 снегоуборщиков, 36 комбинированных дорожных машин - универсальных и круглогодичных, а также купить современные уличные пылесосы и подборщики. Причём часть из них составит резерв на случай обильных снегопадов, а первая партия поступит в Красноярск в ближайшие месяцы.



Ситуация с дорожной техникой в Красноярске сейчас довольно сложная: износ приближается к 100%, да и машин банально не хватает - многие постоянно находятся в ремонте. "От 10 до 15% заходят и выходят. Но этот процент может быть гораздо больше, всё зависит от классности слесарей, которые оперативно принимают решение, меняют необходимые запчасти и снова выпускают технику на линию", - пояснил генеральный директор МП "САТП" Павел Креско.Но пока приходится обходиться тем, что есть: за последние месяцы в Красноярске многое сделано для изменения подхода к организации уборки дорог, например, налажена координация с районами. Кроме того, работы проводят в основном ночью, и это тоже большой плюс - дорожная техника не мешает движению.Прямо сейчас на улицах Красноярска работает 74 различных дорожных машины. Все они оснащены датчиками ГЛОНАСС и это очень помогает оперативно реагировать на изменения обстановки. Диспетчер точно знает, где какая машина находится в данный момент, и отправляет её именно туда, где она больше всего нужна.Как заявил Александр Усс, принято решение о замене дорожной техники в краевом центре, уже намечен первый платёж в 200 миллионов рублей. "Износ техники велик, её обновление малыми порциями, по 10-20 машин в год, фактически на качество работ не влияет. Нужно принять решение по разовому и радикальному обновлению парка", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.Всего нужно закупить больше 100 единиц техники. Планируется скомплектовать парк из 17 снегоуборщиков, 36 комбинированных дорожных машин - универсальных и круглогодичных, а также купить современные уличные пылесосы и подборщики. Причём часть из них составит резерв на случай обильных снегопадов, а первая партия поступит в Красноярск в ближайшие месяцы. Дмитрий БЫЗОВ











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