Ремонт с огоньком. Это видео в редакцию "Вестей" отправили удивлённые очевидцы. Водитель автобуса открытым огнём пытался реанимировать маршрутку. Импровизированный факел авантюрист заводит внутрь железного коня. Причём опасный ремонт происходит в вечерний час пик на Коммунальном мосту. Возможно, таким способом водитель пытался разогреть застывшее масло.
На записи с трудом можно разобрать, какому маршруту принадлежит автобус, но в департаменте транспорта обещали найти организатора костра на проезжей части.