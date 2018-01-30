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30.01.18 17:39 Водитель маршрутки пытался отогреть автобус открытым огнём





Фото Видео очевидца



Ремонт с огоньком. Это видео в редакцию "Вестей" отправили удивлённые очевидцы. Водитель автобуса открытым огнём пытался реанимировать маршрутку. Импровизированный факел авантюрист заводит внутрь железного коня. Причём опасный ремонт происходит в вечерний час пик на Коммунальном мосту. Возможно, таким способом водитель пытался разогреть застывшее масло.



На записи с трудом можно разобрать, какому маршруту принадлежит автобус, но в департаменте транспорта обещали найти организатора костра на проезжей части.







Ремонт с огоньком. Это видео в редакцию "Вестей" отправили удивлённые очевидцы. Водитель автобуса открытым огнём пытался реанимировать маршрутку. Импровизированный факел авантюрист заводит внутрь железного коня. Причём опасный ремонт происходит в вечерний час пик на Коммунальном мосту. Возможно, таким способом водитель пытался разогреть застывшее масло.На записи с трудом можно разобрать, какому маршруту принадлежит автобус, но в департаменте транспорта обещали найти организатора костра на проезжей части.











АРХИВ

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