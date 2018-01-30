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"А куда встать? Там ничего не оборудовано. Люди отсюда с костылями ходят. Не подъехать, стоянка не оборудована", - сетует житель Железногорска Игорь.
Другим посетителям больницы повезло меньше. Их машины успели эвакуировать на штрафстоянку. Чтобы вызволить своего железного коня, придётся потратить полдня и около четырёх тысяч. Рейды проводят каждый день, только за сегодня составлено 14 протоколов и эвакуировано семь машин.
"Количество нарушителей уменьшается. Меры, которые мы применяем, действенны", - отметила инспектор по пропаганде ДПС Елена Авдеева.
Справедливости ради: нам удалось найти свободную парковку буквально в 50 метрах. Здесь поместится около 30 машин и в самый разгар рабочего дня есть свободные места.
Не прошло и часа, как выделенная полоса снова облеплена машинами. Карательные меры к нарушителям поддерживают и водители, и пассажиры маршруток.
- Да, мы заметно быстрее стали двигаться.
- В автобусах народу больше, должны двигаться быстрее.
- Если с пальцами расшиперенными ездят - обламывать эти пальцы и ставить в общий ряд.
Мэрия Красноярска решила сделать ставку на общественный транспорт в ущерб личному. В прошлом году московские учёные на деньги ООН провели масштабный анализ на улицах краевого центра. По прогнозам, если не настроить нужный баланс, самый восточный миллионник России может задохнуться в сплошной пробке уже через несколько лет.
Роман РЫКОВ
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