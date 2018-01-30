НОВОСТИ | Общество













30.01.18 17:40 Улицу Партизана Железняка расчистили от машин, припаркованных на проезжей части





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"А куда встать? Там ничего не оборудовано. Люди отсюда с костылями ходят. Не подъехать, стоянка не оборудована", - сетует житель Железногорска Игорь.



Другим посетителям больницы повезло меньше. Их машины успели эвакуировать на штрафстоянку. Чтобы вызволить своего железного коня, придётся потратить полдня и около четырёх тысяч. Рейды проводят каждый день, только за сегодня составлено 14 протоколов и эвакуировано семь машин.



"Количество нарушителей уменьшается. Меры, которые мы применяем, действенны", - отметила инспектор по пропаганде ДПС Елена Авдеева.



Справедливости ради: нам удалось найти свободную парковку буквально в 50 метрах. Здесь поместится около 30 машин и в самый разгар рабочего дня есть свободные места.



Не прошло и часа, как выделенная полоса снова облеплена машинами. Карательные меры к нарушителям поддерживают и водители, и пассажиры маршруток.



- Да, мы заметно быстрее стали двигаться.

- В автобусах народу больше, должны двигаться быстрее.

- Если с пальцами расшиперенными ездят - обламывать эти пальцы и ставить в общий ряд.



Мэрия Красноярска решила сделать ставку на общественный транспорт в ущерб личному. В прошлом году московские учёные на деньги ООН провели масштабный анализ на улицах краевого центра. По прогнозам, если не настроить нужный баланс, самый восточный миллионник России может задохнуться в сплошной пробке уже через несколько лет.



Игорь привёз из Железногорска в краевую больницу заболевшего друга. За то, что иногородний водитель припарковался на полосе для автобусов, придётся заплатить полторы тысячи рублей."А куда встать? Там ничего не оборудовано. Люди отсюда с костылями ходят. Не подъехать, стоянка не оборудована", - сетует житель Железногорска Игорь.Другим посетителям больницы повезло меньше. Их машины успели эвакуировать на штрафстоянку. Чтобы вызволить своего железного коня, придётся потратить полдня и около четырёх тысяч. Рейды проводят каждый день, только за сегодня составлено 14 протоколов и эвакуировано семь машин."Количество нарушителей уменьшается. Меры, которые мы применяем, действенны", - отметила инспектор по пропаганде ДПС Елена Авдеева.Справедливости ради: нам удалось найти свободную парковку буквально в 50 метрах. Здесь поместится около 30 машин и в самый разгар рабочего дня есть свободные места.Не прошло и часа, как выделенная полоса снова облеплена машинами. Карательные меры к нарушителям поддерживают и водители, и пассажиры маршруток.Мэрия Красноярска решила сделать ставку на общественный транспорт в ущерб личному. В прошлом году московские учёные на деньги ООН провели масштабный анализ на улицах краевого центра. По прогнозам, если не настроить нужный баланс, самый восточный миллионник России может задохнуться в сплошной пробке уже через несколько лет. Роман РЫКОВ











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