НОВОСТИ | Общество













30.01.18 17:45 В красноярских школах начались тотальные проверки безопасности





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- Почему поздно прибыли?

- Мы вовремя.

- Через 3 минуты должны были, а прибыли через 7 минут.

- Стояли на светофоре.

- Это вечная отговорка.



Эта тревога означает, что в школу проникли посторонние люди и дети должны срочно укрыться в учебных классах, после чего преподаватель обязан заблокировать двери кабинета. Но как оказалось, не все знакомы с правилами.



- Вам говорили, что по инструкции, когда сигнализация прозвучала, вы должны закрыть дверь? Вот спроецируем ситуацию: я преступник, вы тут с ребёнком, я хочу причинить вам зло. И я спокойно проник в класс.

- В следующий раз буду знать.



Сейчас в красноярских школах работают более полутора тысяч видеокамер, дежурство несёт охрана, в 38 учебных учреждениях установлены турникеты. Даже родителей пропускают в здание лишь по предварительной записи. "Родители лишний раз в школу пройти не могут, пообщаться с учителями не могут. Пространство не организовано, как загон для баранов. Поэтому, мне кажется, это излишние меры", - говорит родитель Екатерина Степановна.



К слову, сегодня разница уровня безопасности в школах разительная и зачастую зависит от платёжеспособности родителей. "Самое главное - выработать единый подход к безопасности школ за счёт бюджетного финансирования. Чтобы эта нагрузка не ложилась на родителей. Например, центр Красноярска ещё более-менее платёжеспособен, а взять Ленинский район - он менее платёжеспособен. Или вчера я был в Ирбейском районе, там вообще несравнима система безопасности. А какая разница, городские или сельские школы? Детишки у нас везде одинаковы", - подчеркнул депутат Государственной думы России Юрий Швыткин.



По окончанию проверки депутаты-единороссы подготовят конкретный план по улучшению безопасности детей в школах страны.



Тотальные проверки в школах страны начались после серии вооружённых нападений на учеников. Пристальное внимание к качеству работы охраны, камерам видеонаблюдения и сигнальным системам. Например, проверили работу тревожной кнопки.Эта тревога означает, что в школу проникли посторонние люди и дети должны срочно укрыться в учебных классах, после чего преподаватель обязан заблокировать двери кабинета. Но как оказалось, не все знакомы с правилами.Сейчас в красноярских школах работают более полутора тысяч видеокамер, дежурство несёт охрана, в 38 учебных учреждениях установлены турникеты. Даже родителей пропускают в здание лишь по предварительной записи. "Родители лишний раз в школу пройти не могут, пообщаться с учителями не могут. Пространство не организовано, как загон для баранов. Поэтому, мне кажется, это излишние меры", - говорит родитель Екатерина Степановна.К слову, сегодня разница уровня безопасности в школах разительная и зачастую зависит от платёжеспособности родителей. "Самое главное - выработать единый подход к безопасности школ за счёт бюджетного финансирования. Чтобы эта нагрузка не ложилась на родителей. Например, центр Красноярска ещё более-менее платёжеспособен, а взять Ленинский район - он менее платёжеспособен. Или вчера я был в Ирбейском районе, там вообще несравнима система безопасности. А какая разница, городские или сельские школы? Детишки у нас везде одинаковы", - подчеркнул депутат Государственной думы России Юрий Швыткин.По окончанию проверки депутаты-единороссы подготовят конкретный план по улучшению безопасности детей в школах страны. Владислав ТАМОШАУСКАС











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