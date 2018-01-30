НОВОСТИ













30.01.18 17:42 В красноярской высотке залило водой шахту лифта





Фото



На месте аварии работала съёмочная группа "Вестей", подробный репортаж в вечернем выпуске в 20:45.





Водопад в высотке парализовал работу лифта. В жилом доме Красноярска прорвало трубу в подъезде. Горячая вода хлынула вниз по шахте лифта и затопила всё вплоть до первого этажа. Только чудом в момент аварии в заливаемом водой погрузчике никто не находился.На месте аварии работала съёмочная группа "Вестей", подробный репортаж в вечернем выпуске в 20:45.















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













