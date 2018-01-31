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31.01.18 08:52 Организаторам подпольных казино в Красноярске предъявлено обвинение





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Опытный игрок уверяет, шанс сорвать куш - меньше 5%. На остальных 95 хорошо зарабатывают преступники. Сотрудники Росгвардии провели в Красноярске секретную операцию и в одну ночь



Теперь игорные заведения открывают далеко от посторонних глаз, но при этом практически в центре города, где нет жилых домов, проезжей части и люди не гуляют с собаками. Один из трёх клубов находился на Телевизорной. Организаторы явно профессионалы своего дела и могли просчитать все риски, поэтому и проработали достаточно долго. Двое из 4-х задержанных - бывшие сотрудники полиции.



При желании эти тайные клубы находят легко - с помощью, например, таксистов, которые работают у вокзалов. Аренда помещений в промзонах обходится в среднем в 100 тысяч рублей в месяц. "В ходе допроса администраторов клубов было установлено, что суточная выручка, которую они сдавали владельцам незаконного бизнеса, составляла от 40 до 100 тысяч рублей. Также в ходе обысков была изъята клиентская база. Они хранили все контакты своих клиентов с номерами сотовых телефонов", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.



У четверых организаторов незаконного бизнеса было более ста сотовых телефонов. Сейчас мобильные изучают следователи. Также полиция конфисковала карты, деньги, четыре покерных стола, 105 игровых автоматов. Заведено уголовное дело, троим - девушке и двум мужчинам - предъявили обвинение, они под домашним арестом, ещё один подозреваемый пока под следствием. Фигурантам грозит до 6 лет заключения.



У этого мужчины, он просит не называть имени, хорошая работа, жена, маленькие дети. Но дома никто и не догадывается, что отец семейства - игроман. Пока придуманные алиби работают, мужчина посещает подпольные игорные клубы раз в неделю. За год в покер выиграл около 300 тысяч рублей, проиграл миллион. На его глазах в этих заведениях люди теряют квартиры, машины, потом пропадают. Одни падают на дно, другие возвращаются.Опытный игрок уверяет, шанс сорвать куш - меньше 5%. На остальных 95 хорошо зарабатывают преступники. Сотрудники Росгвардии провели в Красноярске секретную операцию и в одну ночь накрыли три точки : игорные залы и покерные клубы.Теперь игорные заведения открывают далеко от посторонних глаз, но при этом практически в центре города, где нет жилых домов, проезжей части и люди не гуляют с собаками. Один из трёх клубов находился на Телевизорной. Организаторы явно профессионалы своего дела и могли просчитать все риски, поэтому и проработали достаточно долго. Двое из 4-х задержанных - бывшие сотрудники полиции.При желании эти тайные клубы находят легко - с помощью, например, таксистов, которые работают у вокзалов. Аренда помещений в промзонах обходится в среднем в 100 тысяч рублей в месяц. "В ходе допроса администраторов клубов было установлено, что суточная выручка, которую они сдавали владельцам незаконного бизнеса, составляла от 40 до 100 тысяч рублей. Также в ходе обысков была изъята клиентская база. Они хранили все контакты своих клиентов с номерами сотовых телефонов", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.У четверых организаторов незаконного бизнеса было более ста сотовых телефонов. Сейчас мобильные изучают следователи. Также полиция конфисковала карты, деньги, четыре покерных стола, 105 игровых автоматов. Заведено уголовное дело, троим - девушке и двум мужчинам - предъявили обвинение, они под домашним арестом, ещё один подозреваемый пока под следствием. Фигурантам грозит до 6 лет заключения. Вадим КУЛИКОВ

















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