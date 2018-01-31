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31.01.18 08:52 Организаторам подпольных казино в Красноярске предъявлено обвинение



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У этого мужчины, он просит не называть имени, хорошая работа, жена, маленькие дети. Но дома никто и не догадывается, что отец семейства - игроман. Пока придуманные алиби работают, мужчина посещает подпольные игорные клубы раз в неделю. За год в покер выиграл около 300 тысяч рублей, проиграл миллион. На его глазах в этих заведениях люди теряют квартиры, машины, потом пропадают. Одни падают на дно, другие возвращаются.

Опытный игрок уверяет, шанс сорвать куш - меньше 5%. На остальных 95 хорошо зарабатывают преступники. Сотрудники Росгвардии провели в Красноярске секретную операцию и в одну ночь накрыли три точки: игорные залы и покерные клубы.

Теперь игорные заведения открывают далеко от посторонних глаз, но при этом практически в центре города, где нет жилых домов, проезжей части и люди не гуляют с собаками. Один из трёх клубов находился на Телевизорной. Организаторы явно профессионалы своего дела и могли просчитать все риски, поэтому и проработали достаточно долго. Двое из 4-х задержанных - бывшие сотрудники полиции.

При желании эти тайные клубы находят легко - с помощью, например, таксистов, которые работают у вокзалов. Аренда помещений в промзонах обходится в среднем в 100 тысяч рублей в месяц. "В ходе допроса администраторов клубов было установлено, что суточная выручка, которую они сдавали владельцам незаконного бизнеса, составляла от 40 до 100 тысяч рублей. Также в ходе обысков была изъята клиентская база. Они хранили все контакты своих клиентов с номерами сотовых телефонов", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

У четверых организаторов незаконного бизнеса было более ста сотовых телефонов. Сейчас мобильные изучают следователи. Также полиция конфисковала карты, деньги, четыре покерных стола, 105 игровых автоматов. Заведено уголовное дело, троим - девушке и двум мужчинам - предъявили обвинение, они под домашним арестом, ещё один подозреваемый пока под следствием. Фигурантам грозит до 6 лет заключения.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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