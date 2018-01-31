НОВОСТИ | Общество













31.01.18 08:50 Жительницу Канска осудили за призыв к терроризму в соцсетях





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"Под его влиянием девушка приняла ислам, затем вступила с ним в религиозный брак и была приобщена к террористической идеологии. Она опубликовала в социальной сети материалы, содержащие признаки оправдания деятельности ИГИЛ, и призывы к совершению преступлений террористической направленности", - сообщила пресс-секретарь управления ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.







Жительница Канска полтора года проведёт в колонии за публикации в социальной сети. Специалисты ФСБ признали, что её записи оправдывают деятельность запрещённой в России организации ИГИЛ. Суд приговорил 24-летнюю безработную к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее осуждённая познакомилась с жителем Башкортостана и несколько лет проживала с ним в Приволжье. Вернуться в Красноярский край решила после того как мужчина уехал в Сирию воевать на стороне боевиков."Под его влиянием девушка приняла ислам, затем вступила с ним в религиозный брак и была приобщена к террористической идеологии. Она опубликовала в социальной сети материалы, содержащие признаки оправдания деятельности ИГИЛ, и призывы к совершению преступлений террористической направленности", - сообщила пресс-секретарь управления ФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.











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