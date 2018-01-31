Об историях с мошенниками Александра читала только в сводках новостей. О том, что она сама может стать мишенью для аферистов, не подозревала. Решила продать холодильник. Объявление разместила в интернете. Вскоре нашёлся подходящий покупатель. Вежливый мужской голос предложил перевести деньги за покупку на её карту через банкомат. Успокоил: всё объяснит и поможет.
"Весь алгоритм действий не помню, но после него выходит чек, на котором написан персональный код. На чеке большими буквами написано, что этот код никому разглашать нельзя, даже сотрудникам банка", - рассказала жительница Красноярска Александра Родионова.
Внимательность спасла сбережения красноярки. Если бы затея преступника удалась, со счёта девушки списали бы приличную сумму денег. Увы, историй с печальным концом в Красноярском крае немало.
Принято считать, что жертвой хитрых манипуляций злоумышленников могут стать лишь пенсионеры или люди со средним образованием. Этот миф разбивается о факты: в уголовных делах полиции среди потерпевших фигурируют люди разных социальных слоёв, разных доходов и разного возраста.
"Например, чтобы воздействовать на людей среднего и младшего возраста, используют социальные сети и электронные средства коммуникации, для пожилых людей - телефонные звонки и СМС", - рассказал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артём Сычёв.
Сейчас мошенничества с банковскими картами - один из самых распространённых способов легко присвоить чьи-то кровно заработанные. Злоумышленники найдут самые убедительные аргументы и говорят то, что для вас актуально именно сейчас: вам одобрили кредит, вам хотят вернуть деньги за покупку, вы переплатили налог.
"Это привлекает мошенников ввиду простоты действий. Мошенники рассчитывают, что всегда отыщут того человека, который окажется более доверчив, у которого не будет времени или возможности для проверки этой информации", - отметила начальник следственной части МУ МВД России "Красноярское" Елена Бондаренко.
Чтобы обезопасить свои сбережения, подозрительные СМС о любых переводах проверяйте в отделении вашего банка, не переходите по указанным в них ссылках на сайты. Для покупок в интернете заведите отдельную карту, куда перечисляйте только те суммы, которые вам нужны для текущей покупки. В случае утери карты звоните оператору и сообщайте о проблеме.