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31.01.18 11:46 За пьяную езду норильчанина оштрафовали на полмиллиона рублей





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За пьяную езду норильчанина оштрафовали на полмиллиона рублей. Сотрудники полиции за 2017 год трижды ловили нарушителя. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения задержанный отказывался. Суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.











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