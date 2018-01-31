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31.01.18 11:39 Работников шуваевской школы подозревают в халатности, приведшей к травмированию ученицы



Фото
В отношении работников школы в селе Шуваево Емельяновского района возбуждено уголовное дело. Напомним, в ноябре 9-летнюю девочку придавило воротами на территории школы. Ученица вместе с одноклассниками ждала автобус, который развозит детей по домам. В результате игры ей придавило руку металлическими воротами. Девочка получила переломы пальцев.

"В настоящее время она посещает школу, её здоровью ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Сейчас следствию предстоит выяснить, кто из должностных лиц школы отвечал за безопасность детей во время ожидания автобуса, для этого истребуются должностные инструкции, допрашиваются сотрудники школы, расследование уголовного дела продолжается", - сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.
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