НОВОСТИ | Общество













31.01.18 11:45 Открытие движения по Киренского откладывается на неопределённый срок





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Напомним, изначально строители обещали в максимально короткие сроки выполнить работы и открыть перекрёсток Киренского и Копылова, но вот уже четыре месяца участок стоит закрытым.



"Схема движения в настоящий момент подготовлена, практически согласована. Для того чтобы её реализовать, подрядной организации необходимо установить порядка 200 дорожных знаков - на всех участках, на всех пешеходных переходах, которые запланированы, которые уже строятся; и порядка 12 светофорных объектов. Естественно, подрядной организации необходимо это оборудование приобрести, установить, и только тогда будет открыто движение", - пояснил пресс-секретарь управления дорог по Красноярскому краю Александр Марков.











Движение на Киренского 31 января не откроют. ГИБДД не даёт на это разрешение. Подрядчику, это компания "Сибиряк", прежде нужно организовать безопасную схему движения. Напомним, кроме перехода на Киренского нужно построить ещё несколько подземных переходов, в том числе на Копылова. Новая схема движения должна быть удобной и строителям, и автомобилистам, и пешеходам.Напомним, изначально строители обещали в максимально короткие сроки выполнить работы и открыть перекрёсток Киренского и Копылова, но вот уже четыре месяца участок стоит закрытым."Схема движения в настоящий момент подготовлена, практически согласована. Для того чтобы её реализовать, подрядной организации необходимо установить порядка 200 дорожных знаков - на всех участках, на всех пешеходных переходах, которые запланированы, которые уже строятся; и порядка 12 светофорных объектов. Естественно, подрядной организации необходимо это оборудование приобрести, установить, и только тогда будет открыто движение", - пояснил пресс-секретарь управления дорог по Красноярскому краю Александр Марков.







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