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05.02.18 09:05 Интервью: гендиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нина Авдеева





Дома без крыши, или Наследие прошлого года. До сих пор в Красноярске остаются дома с незаконченным капитальным ремонтом. Как жители этих домов, особенно квартир на верхних этажах, пережили морозы за 40 - вопрос отдельный. Сегодня мы попытаемся разобраться, что происходит с капитальным ремонтом в Красноярске и крае. Гость программы - генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нина Авдеева.







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