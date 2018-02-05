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|05.02.18 09:05 Интервью: гендиректор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нина Авдеева
Дома без крыши, или Наследие прошлого года. До сих пор в Красноярске остаются дома с незаконченным капитальным ремонтом. Как жители этих домов, особенно квартир на верхних этажах, пережили морозы за 40 - вопрос отдельный. Сегодня мы попытаемся разобраться, что происходит с капитальным ремонтом в Красноярске и крае. Гость программы - генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нина Авдеева.
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